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15:50, 1 сентября 2023Силовые структуры

Бывшего замглавы МЧС российского региона приговорили к колонии за мошенничество

В Москве суд приговорил бывшего замглавы МЧС Татарстана к 8,5 года колонии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина к восьми с половиной годам колонии за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московских судах общей юрисдикции.

Насибуллин свою вину не признал и заявил, что непричастен к несуществующему преступлению. «Вся республика понимает, что я ни за что сижу», — сказал он. Экс-сотрудник МЧС также рассказал, что за время нахождения в СИЗО у него обнаружили проблемы со здоровьем — гипертонию второй степени. Об этом пишет «БИЗНЕС Online».

По этому делу также приговорили к семи с половиной годам колонии гендиректора «ОДС РТ» Ленура Зинатуллина, а его заместителя Ильнара Гимадиева — к пяти с половиной годам. Прокуратура запрашивала для Насибуллина восемь лет лишения свободы со штрафом в размере 940 тысяч рублей. Для Гимадиева обвинение просило шесть лет лишения свободы, для Зинатуллина — шесть с половиной лет.

По версии следствия, в 2013 году в Татарстане создали организацию «ОДС РТ», которая дублировала функции поисково-спасательной службы МЧС республики. Насибуллин якобы намеренно занижал оценки ее конкурентам, избавляясь от них. Таким образом «ОДС РТ» в течение четырех лет обслуживала опасные объекты региона, выводя деньги через другие подконтрольные Насибуллину фирмы.

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    Варвара Митина
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