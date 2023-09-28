Следствие попросило арестовать начальника кубанского главка МЧС за коррупцию

Следствие попросило арестовать главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю Волынкина

Следствие попросило арестовать начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина по коррупционному делу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в суд поступило ходатайство о заключении Волынкина под стражу.

Генерала-лейтенанта задержали в рамках расследования дела по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Дело расследует главное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Известно, что нарушение произошло в 2021 году, однако другие подробности пока не сообщаются.