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17:43, 28 сентября 2023Силовые структуры

Следствие попросило арестовать начальника кубанского главка МЧС за коррупцию

Следствие попросило арестовать главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю Волынкина

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Следствие попросило арестовать начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина по коррупционному делу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в суд поступило ходатайство о заключении Волынкина под стражу.

Генерала-лейтенанта задержали в рамках расследования дела по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Дело расследует главное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Известно, что нарушение произошло в 2021 году, однако другие подробности пока не сообщаются.

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    Екатерина Кашурникова
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