Экс-советника мэра российского города задержали за незаконную продажу мест на кладбищах

СК: в Сочи задержали экс-советника мэра за продажу мест на городском кладбище

В Краснодарском крае задержали бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и двух его подельников по делу о незаконной продаже мест на местных кладбищах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Возбуждено дело по статье о получении крупной взятки организованной группой, сопряженной с вымогательством. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании всем фигурантам соответствующих мер пресечения.

Правоохранители провели более 30 обысков в домах, автомобилях и офисах экс-советника мэра и шести его подельников. По предварительным данным, мужчина требовал денежные средства с родственников за обеспечение мест для умерших на городском кладбище. Стоимость таких мест варьировалась от 200 тысяч рублей до трех миллионов рублей. В криминальном бизнесе задержанному помогали начальник местного похоронного отдела и другие чиновники.

