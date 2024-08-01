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14:23, 1 августа 2024Силовые структуры

Экс-советника мэра российского города задержали за незаконную продажу мест на кладбищах

СК: в Сочи задержали экс-советника мэра за продажу мест на городском кладбище

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Краснодарском крае задержали бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и двух его подельников по делу о незаконной продаже мест на местных кладбищах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Возбуждено дело по статье о получении крупной взятки организованной группой, сопряженной с вымогательством. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании всем фигурантам соответствующих мер пресечения.

Правоохранители провели более 30 обысков в домах, автомобилях и офисах экс-советника мэра и шести его подельников. По предварительным данным, мужчина требовал денежные средства с родственников за обеспечение мест для умерших на городском кладбище. Стоимость таких мест варьировалась от 200 тысяч рублей до трех миллионов рублей. В криминальном бизнесе задержанному помогали начальник местного похоронного отдела и другие чиновники.

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      Екатерина Кашурникова
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