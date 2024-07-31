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14:07, 31 июля 2024Силовые структуры

Советника мэра российского города обвинили в незаконной продаже мест на кладбищах

В Сочи советник мэра обвиняется в незаконной продаже мест на городском кладбище

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Советник мэра Сочи обвиняется в незаконной продаже мест на местных кладбищах. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

Уточняется, что следователи провели более 30 обысков в домах, автомобилях и офисах обвиняемого и его предполагаемых подельников.

По предварительным данным, мужчина требовал денежные средства с родственников за обеспечение умерших местами на городском кладбище. В криминальном бизнесе ему помогали начальник местного похоронного отдела и другие чиновники.

Ранее в Новосибирске правоохранители задержали начальника департамента мэрии города за махинации с имуществом. По версии следствия, он в нарушение закона передал аффилированным юридическим лицам земельные участки, здания и помещения, расположенные на территории кладбища «Заельцовское» и принадлежащие МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги».

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      Олеся Мицкевич
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