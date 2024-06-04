В российском городе задержали начальника департамента мэрии за махинации

В Новосибирске задержали начальника департамента мэрии за махинации

В Новосибирске правоохранители задержали начальника департамента мэрии города за махинации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По информации ТАСС, речь идет о главе департамента инвестиций мэрии Новосибирска Виталии Витухине.

По версии следствия, Витухин в нарушение закона передал аффилированным юридическим лицам имущество МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». В результате они получили расположенные на территории кладбища «Заельцовское» земельные участки, здания и помещения. Таким образом чиновник нанес муниципальной казне ущерб, который оценивается более чем в 50 миллионов рублей.

15 мая в Новосибирске заместителя главы одного из департаментов мэрии города арестовали по подозрению в получении крупной взятки.