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17:26, 15 мая 2024Силовые структуры

Заместитель главы департамента мэрии российского города попала в СИЗО за взятку

В Новосибирске до 17 июля арестовали замглавы департамента мэрии за взятку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новосибирске заместитель главы одного из департаментов мэрии города арестована по подозрению в получении крупной взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

По информации издания «РБК», речь идет об Олесе Богомазовой. Она также является исполняющей обязанности начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 июля.

По данным следствия, в период с 2017 по 2018 год Богомазова получила от начальника бюджетной организации крупную сумму денег в качестве взятки. За это она должна была заключить два фиктивных контракта с мэрией на оказание услуг по организации дорожного движения с помощью светофорного регулирования на улицах Новосибирска.

Ранее сообщалось, что суд арестовал начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

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      Анна Габай
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