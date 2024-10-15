Суд Москвы оставил в СИЗО обвиняемого в растратах экс-мэра Сочи Копайгородского

Московский городской суд оставил в СИЗО обвиняемого в растратах бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал арест Копайгородского законным и отклонил апелляционные жалобы его адвокатов. Экс-мэр обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Свою вину он не признает.

По данным РИА Новости, поддержать Копайгородского в суде пришла его жена и двое сослуживцев. Защита экс-мэра попросила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или наблюдения в воинской части. Кроме того, адвокаты обратили внимание на то, что обвиняемый является многодетным отцом и у него заключен контракт о прохождении службы в зоне специальной военной операции (СВО). На заседании Копайгородский был немногословен. Он попросил суд вернуть его в зону СВО под контроль его воинской части.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле Копайгородского появились новые детали.