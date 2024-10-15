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14:40, 15 октября 2024Силовые структуры

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в растратах бывшего мэра Сочи

Суд Москвы оставил в СИЗО обвиняемого в растратах экс-мэра Сочи Копайгородского
Начало событий в новости В уголовном деле экс-мэра Сочи появились новые детали
Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский . Фото: Суды общей юрисдикции / ТАСС

Московский городской суд оставил в СИЗО обвиняемого в растратах бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал арест Копайгородского законным и отклонил апелляционные жалобы его адвокатов. Экс-мэр обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Свою вину он не признает.

По данным РИА Новости, поддержать Копайгородского в суде пришла его жена и двое сослуживцев. Защита экс-мэра попросила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или наблюдения в воинской части. Кроме того, адвокаты обратили внимание на то, что обвиняемый является многодетным отцом и у него заключен контракт о прохождении службы в зоне специальной военной операции (СВО). На заседании Копайгородский был немногословен. Он попросил суд вернуть его в зону СВО под контроль его воинской части.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле Копайгородского появились новые детали.

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      Анна Габай
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