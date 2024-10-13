В уголовном деле экс-мэра Сочи появились новые детали

«Ъ»: в схемах экс-мэра Сочи Копайгородского принимали участие врач и учитель

В уголовном деле бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ («присвоение или растрата чужого имущества организованной группой либо в особо крупном размере»), появились новые детали. Об этом сообщает «Коммерсант».

Утверждается, что бывший мэр хотел расширить границы владения своего дома. Два участка земли были переведены в муниципальную собственность и предоставлены в аренду гражданам с правом на льготное получение участков для дальнейшего строительства жилья. Арендаторами стали врач-терапевт и учительница английского языка.

Они выкупили данные участки за несколько десятков тысяч рублей и затем продали их адвокату Копайгородского, которая затем продала один из участков жене экс-мэра. Таким образом, Копайгородский, по версии следствия, похитил имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.

Ранее Мещанский районный суд Москвы наложил арест на счета бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жены Янины и аффилированных с ним юридических лиц. Суд запретил им распоряжаться денежными средствами.