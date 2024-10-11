Суд арестовал счета бывшего мэра Сочи и его жены

В Москве суд арестовал счета экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены

Мещанский районный суд Москвы наложил арест на счета бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жены Янины и аффилированных с ним юридических лиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд запретил им распоряжаться денежными средствами.

Ранее задекларированное имущество бывшего мэра Сочи и его супруги арестовали.

Бывший чиновник проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). О задержании Копайгородского в Луганске стало известно утром 25 сентября. Силовики этапировали экс-мэра в Москву, где его взяли под стражу до 18 ноября. Мужчина свою вину не признает.