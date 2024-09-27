Обвиняемый в растрате экс-мэр Сочи оспорил свой арест

Экс-мэр Сочи Копайгородский, обвиняемый в растрате, оспорил свой арест

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский подал апелляцию на свой арест в Мещанский районный суд Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Копайгородский и его адвокаты решили оспорить арест на время расследования уголовного дела. Бывший чиновник проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

О задержании Копайгородского в Луганске стало известно утром 25 сентября. Силовики этапировали экс-мэра в Москву, где его взяли под стражу до 18 ноября. Мужчина свою вину не признает.