Обвиняемый в растрате экс-мэр Сочи оспорил свой арест

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский подал апелляцию на свой арест в Мещанский районный суд Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Копайгородский и его адвокаты решили оспорить арест на время расследования уголовного дела. Бывший чиновник проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).
О задержании Копайгородского в Луганске стало известно утром 25 сентября. Силовики этапировали экс-мэра в Москву, где его взяли под стражу до 18 ноября. Мужчина свою вину не признает.