Обвиняемый в растрате бывший мэр Сочи оспорит подсудность своего ареста

Защита обвиняемого в растрате экс-мэра Сочи направит его дело в военный суд

Обвиняемый в растрате бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский оспорит подсудность своего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта Павла Зайцева.

По словам Зайцева, сторона защиты экс-мэра считает, что его делом должно заниматься военное следствие, и по подсудности его должны направить в военный суд. Он сказал, что в настоящий момент Копайгородский является военнослужащим, поэтому расследованием уголовного дела должно заниматься военное следствие, а решение об избрании меры пресечения должен принимать военный суд.

По информации агентства, адвокат экс-мэра отметил, что в среду Мещанский районный суд Москвы приобщил к материалам документы, свидетельствующие о том, что Копайгородский является военнослужащим Министерства обороны РФ, однако в постановлении об избрании в отношении него меры пресечения суд указал, что он является бойцом добровольческого отряда.

Ранее сообщалось о том, что Копайгородский подал апелляцию на свой арест в Мещанский районный суд Москвы.