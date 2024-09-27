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18:03, 27 сентября 2024Силовые структуры

Обвиняемый в растрате бывший мэр Сочи оспорит подсудность своего ареста

Защита обвиняемого в растрате экс-мэра Сочи направит его дело в военный суд
Начало событий в новости Обвиняемый в растрате экс-мэр Сочи оспорил свой арест

Фото: пресс-служба Мещанского суда / РИА Новости

Обвиняемый в растрате бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский оспорит подсудность своего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта Павла Зайцева.

По словам Зайцева, сторона защиты экс-мэра считает, что его делом должно заниматься военное следствие, и по подсудности его должны направить в военный суд. Он сказал, что в настоящий момент Копайгородский является военнослужащим, поэтому расследованием уголовного дела должно заниматься военное следствие, а решение об избрании меры пресечения должен принимать военный суд.

По информации агентства, адвокат экс-мэра отметил, что в среду Мещанский районный суд Москвы приобщил к материалам документы, свидетельствующие о том, что Копайгородский является военнослужащим Министерства обороны РФ, однако в постановлении об избрании в отношении него меры пресечения суд указал, что он является бойцом добровольческого отряда.

Ранее сообщалось о том, что Копайгородский подал апелляцию на свой арест в Мещанский районный суд Москвы.

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      Анна Габай
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