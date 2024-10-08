В Сочи арестовали имущество бывшего мэра и его жены

Имущество семьи обвиняемого в хищении экс-мэра Сочи Копайгородского арестовали

Задекларированное имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины арестовали. Об этом адвокат супруги экс-мэра Елизавета Меткина сообщила ТАСС.

По ее словам, Копайгородского обвиняют в хищении двух участков земли. Ущерб, вменяемый экс-мэру, составляет 3,7 миллиона рублей, однако адвокат подчеркнула, что следствие «изымает все подряд, в том числе личные вещи».

«Так, при обыске были изъяты бюсты святых страстотерпцев императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, а также икона Николая II. Очевидно, что никакой материальной ценности ни бюсты, ни икона не составляют. Все имущество семьи арестовано», — рассказала Меткина.

Ранее командир корпуса «Князь Владимир» Денис Барило попросил освободить из СИЗО Алексея Копайгородского под свое наблюдение. «Благодаря его организационным действиям были выполнены мероприятия по обеспечению необходимым имуществом, оборудованием и транспортом личного состава добровольческого корпуса», — сообщил он.