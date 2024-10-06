Командир корпуса «Князь Владимир» попросил освободить экс-мэра Сочи под свое наблюдение

Барило попросил освободить экс-мэра Сочи Копайгородского под свое наблюдение

Командир корпуса «Князь Владимир» Денис Барило попросил освободить из СИЗО экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского под свое наблюдение. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что бывший глава региона арестован на время предварительного расследования уголовного дела о растрате. В документах, которые оказались в распоряжении журналистов, отмечается, что Копайгородский представлен руководством части к госнаграде за проявленные боевые отличия.

«Благодаря его организационным действиям, за июль-сентябрь 2024 года были выполнены мероприятия по обеспечению необходимым имуществом, оборудованием и транспортом личного состава добровольческого корпуса, а именно: два квадроцикла и прицепы к ним, необходимые для выполнения подразделениями в районе боевых задач», — говорится в документах.

В то же время уточняется, что в случае совершения действий, для предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, воинская часть должна сообщить о нарушениях в соответствующие органы.

Ранее сообщалось, что защита Копайгородского объяснила необходимость отпустить его из-под ареста.