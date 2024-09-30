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12:18, 30 сентября 2024Силовые структуры

Защита экс-мэра Сочи объяснила необходимость отпустить его из-под ареста

Адвокат: экс-мэр Сочи Копайгородский не извлек выгоды при операциях с землей

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский не извлек никакой выгоды при операциях с участком, вмененных ему в вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст жалобы, поданной адвокатом Павлом Зайцевым.

Зайцев подчеркнул, что на это также указывают показания свидетеля, которые опровергают предъявленное Копайгородскому обвинение. На этом фоне сторона защиты настаивает на освобождении экс-градоначальника из-под ареста. Однако ранее стало известно, что свидетели подтвердили подозрения в причастности экс-мэра Сочи к хищению двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.

27 сентября сообщалось, что Копайгородский и его адвокаты решили оспорить арест на время расследования уголовного дела. Бывший чиновник проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

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