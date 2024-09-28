Свидетели подтвердили причастность бывшего мэра Сочи к преступлению

Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи Копайгородского к хищениям

Свидетели подтвердили подозрения в причастности экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского к хищению двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

«Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского А. С. к данному преступлению, что подтверждается представленными суду материалами, а именно показаниями свидетелей, результатами ОРМ, а также иными представленными в обосновании заявленного ходатайства процессуальными документами», — уточняется в документах.

Между тем экс-мэр Сочи свою вину не признает. Как ранее заявил агентству его адвокат, в ходатайстве следствия перед судом указано, что Копайгородский задержан в связи с тем, что очевидцы указали на него как на лицо, которое совершило преступление, однако их показания не были представлены ни в суде, ни в ходатайстве следователя.

Помимо хищений земельных участков, задержанный Копайгородский подозревается в создании организованной преступной группировки и продаже мест на кладбищах. По части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») ему грозит до десяти лет колонии.

