Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:03, 28 сентября 2024Силовые структуры

Свидетели подтвердили причастность бывшего мэра Сочи к преступлению

Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи Копайгородского к хищениям

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Свидетели подтвердили подозрения в причастности экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского к хищению двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

«Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского А. С. к данному преступлению, что подтверждается представленными суду материалами, а именно показаниями свидетелей, результатами ОРМ, а также иными представленными в обосновании заявленного ходатайства процессуальными документами», — уточняется в документах.

Между тем экс-мэр Сочи свою вину не признает. Как ранее заявил агентству его адвокат, в ходатайстве следствия перед судом указано, что Копайгородский задержан в связи с тем, что очевидцы указали на него как на лицо, которое совершило преступление, однако их показания не были представлены ни в суде, ни в ходатайстве следователя.

Помимо хищений земельных участков, задержанный Копайгородский подозревается в создании организованной преступной группировки и продаже мест на кладбищах. По части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») ему грозит до десяти лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о переезде верховного лидера Ирана в безопасное место

      Москвичам пообещали бабье лето в октябре

      Потери ВСУ за сутки составили почти 2000 человек

      Ребенок случайно выстрелил из пневматического пистолета в российскую школьницу

      В СК раскрыли информацию о взрывчатых веществах на месте взрыва на АЗС в Дагестане

      В российском городе водитель каршеринга врезался в мемориальный комплекс

      В WADA отреагировали на информацию об утерянных допинг-тестах

      В России оценили готовность Зеленского к переговорам с Москвой

      Бизнес внука Пугачевой оказался убыточным

      В Киевской области сообщили о повреждении административного здания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше