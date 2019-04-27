Первый канал заподозрил подтасовку результатов после победы дочери Алсу в «Голосе»

Первый канал перепроверит итоги шестого сезона телепроекта «Голос.Дети», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова. В финале заметили признаки «аномального голосования» в пользу одного из участников, сообщает в субботу, 27 апреля, принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Специалисты проверят, не модерировался ли процесс подсчета голосов. Причины такого решения пока официально не называют.

Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Ее наставницей была певица Светлана Лобода. Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера — позором. За два часа видеоролики с ее финальными песнями собрали 4,6 тысячи дизлайков и только 862 лайка.

«Голос» — российская адаптация голландского проекта The Voice, выходит на Первом канале с 2012 года и является одним из самых рейтинговых шоу на российском телевидении.

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