Лобода выразила мнение о победе дочери Алсу в «Голосе» одним символом

Певица Светлана Лобода лаконично высказалась о финале шестого сезона телепроекта «Голос.Дети», в котором победила ее подопечная — дочь Алсу Микелла Абрамова. Два одинаковых поста исполнительница опубликовала во «ВКонтакте» и Instagram.

Тексты записей состоят из одного символа — смайла-сердечка. Под ними фотографии двух других ее воспитанников, боровшихся в финале с Абрамовой — Нино Чеснер и Роберта Багратяна. О Микелле она не упомянула.

❤️ Фото опубликовано @lobodaofficial

Певица Алсу отключила комментарии в своем Instagram под последнем постом, где она запечатлена с дочерью. Под другими снимками пользователи сети активно пишут гневные комментарии.

Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги «Голоса». В финале заметили признаки «аномального голосования» в пользу одного из участников.

Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера — позором. За два часа видеоролики с ее финальными песнями собрали 4,6 тысячи дизлайков и только 862 лайка.

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