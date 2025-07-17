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07:59, 17 июля 2025Путешествия

Россиянка оглохла во время отдыха в Китае

Shot: Россиянка полностью оглохла во время отдыха в Китае
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nir Elias / Reuters

Российская туристка полностью оглохла во время отдыха в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в начале июля. По данным издания, 26-летняя гражданка России из Санкт-Петербурга проснулась с дикой болью в ушах, которая не позволяла открывать рот, жевать и глотать. Позже к симптомам добавилась высокая температура. На следующее утро россиянка оглохла на оба уха.

Девушка обратилась к местным врачам, которые выписали гормональные таблетки. После их приема у нее онемела половина тела. Выяснилось, что препарат назначили в сильно превышенной дозировке. После этого россиянка связалась с врачами из России, которые предварительно диагностировали бактериальный отит.

Ранее россиянка во время поездки по востоку Китая спасла пожилую женщину, тонувшую в реке в городе Шаосин.

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