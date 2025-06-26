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14:16, 26 июня 2025Моя страна

Россиянка спасла тонувшую в реке пожилую женщину во время поездки в Китай

Синьхуа: Россиянка спасла тонувшую в реке женщину на востоке Китая
Алина Черненко

Фото: Zhangzhugang / Wikimedia

Россиянка во время поездки по востоку Китая спасла пожилую женщину, тонувшую в реке в городе Шаосин. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Когда Шахназ Губайдуллина прогуливалась по мосту в районе Юэчэн, она увидела китаянку, которая захлебывалась в воде. Девушка незамедлительно бросилась в воду, крепко обхватила тонувшую руками сзади и с большим трудом начала добираться до берега.

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В это время прохожие заметили обеих женщин, протянули к реке длинный спасательный шест и помогли им выбраться на сушу. После случившегося родственники спасенной китаянки пригласили Губайдуллину к себе домой, нашли для нее новую чистую одежду и пригласили в гости, когда она в следующий раз приедет в Китай.

Ранее россиянин спас японскую туристку на самой высокой горе мира — Эвересте. Иностранка упала в ледяную расщелину в километре от монастыря Тенгбоче и не смогла выбраться.

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