Россиянин спас иностранку на самой высокой горе мира

Shot: Россиянин спас японскую туристку на Эвересте

Россиянин спас японскую туристку на самой высокой горе мира — Эвересте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, иностранка по имени Юки упала в ледяную расщелину в километре от монастыря Тенгбоче. Из-за полученных травм женщина не смогла выбраться.

Другие туристы вызвали помощь, однако 37-летний Александр Л. бросился спасать японку сам. Он спустился в разлом по веревке и вскарабкался наверх с женщиной на плече. Туристку доставили в больницу на вертолете.

Уточняется, что россиянин тоже пострадал: после подъема он пожаловался на сильную слабость. Предварительно, у него может быть высотная болезнь — кислородное голодание. Мужчине предложили поехать в больницу в Катманду, но он отказался. Через несколько дней Александр планирует спуститься с Эвереста.

Ранее россиянина, пропавшего в горах Северной Осетии, нашли без признаков жизни. Он находился на вершине с февраля.