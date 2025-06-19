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17:48, 19 июня 2025Путешествия

Пропавшего в горах Северной Осетии российского туриста нашли бездыханным

«112»: На горе Кубус нашли бездыханным пропавшего россиянина
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «112»

Второго пропавшего в Северной Осетии туриста нашли бездыханным на горе Кубус. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что альпинисты из Санкт-Петербурга Владимир Емельянов и Даниил Кадырмаев приехали на фестиваль ледолазания «Таймази 2025» в феврале. Они сошли с маршрута и потеряли связь.

Емельянова обнаружили 1 мая без признаков жизни, а Кадырмаева — 19 июня. Он находился на высоте две тысячи метров, бездыханного альпиниста спустят вниз на Ми-8.

Двое туристов перестали выходить на связь из ущелья Танадон 19 февраля. Ранее в том же районе сошла лавина. В это же время там сошли три лавины.

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