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11:12, 19 февраля 2025Путешествия

Двое туристов перестали выходить на связь после схода лавины в Северной Осетии

МЧС: Двое туристов перестали выходить на связь в ущелье Танадон
Алина Черненко

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Двое туристов перестали выходить на связь в ущелье Танадон в Северной Осетии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что на поиски пропавших выдвинулись спасатели. По данным источника, ранее в этом районе сошла лавина. В последний раз такое происходило в конце 1980-х годов, добавили в МЧС.

Накануне инцидента контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на дороге из России в Грузию временно закрыли для всех видов транспорта. Ограничения были связаны с ухудшением погоды в регионе.

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