Двое туристов перестали выходить на связь после схода лавины в Северной Осетии

МЧС: Двое туристов перестали выходить на связь в ущелье Танадон

Двое туристов перестали выходить на связь в ущелье Танадон в Северной Осетии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что на поиски пропавших выдвинулись спасатели. По данным источника, ранее в этом районе сошла лавина. В последний раз такое происходило в конце 1980-х годов, добавили в МЧС.

Накануне инцидента контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на дороге из России в Грузию временно закрыли для всех видов транспорта. Ограничения были связаны с ухудшением погоды в регионе.

