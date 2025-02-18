Дорогу из России в Грузию временно закрыли

ФТС: КПП в Верхнем Ларсе временно закрыли для всех видов транспорта

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Верхний Ларс» на дороге из России в Грузию временно закрыли для всех видов транспорта. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Отмечается, что ограничения связаны с ухудшением погоды в регионе.

С 23:00 16 февраля «Верхний Ларс» закрыли для большегрузов, теперь там не смогут проехать и легковые автомобили. «Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий», — отметили в ФТС.

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