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10:01, 18 февраля 2025Путешествия

Дорогу из России в Грузию временно закрыли

ФТС: КПП в Верхнем Ларсе временно закрыли для всех видов транспорта
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Верхний Ларс» на дороге из России в Грузию временно закрыли для всех видов транспорта. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Отмечается, что ограничения связаны с ухудшением погоды в регионе.

С 23:00 16 февраля «Верхний Ларс» закрыли для большегрузов, теперь там не смогут проехать и легковые автомобили. «Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий», — отметили в ФТС.

Ранее россияне назвали лучшие отели для отдыха в Абхазии. В список попали гостевой дом Santorini в Амзаре и отели Arda, Apsuana Rose, Travel, Amran, «Бунгало Коттеджи» в Гагре.

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