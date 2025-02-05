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11:29, 5 февраля 2025Путешествия

Россияне назвали лучшие отели для отдыха в Абхазии

Сервис Ostrovok назвал Santorini и Arda лучшими отелями в Абхазии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok назвали лучшие гостиницы для отдыха в Абхазии по мнению россиян. Результаты премии «Островок! Guests’ Choice» за 2024 год оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, награды удостоились гостевой дом Santorini в Амзаре, отели Arda, Apsuana Rose, Travel, Amran, «Бунгало Коттеджи» в Гагре. В Новом Афоне в лидеры вырвались Leon Beach Hotel, Azanta, «Сулемар», а в Пицунде — «Семь гор» и Garuda Boutique Hotel.

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Также сервис узнал мнение россиян об отелях в других странах СНГ. К примеру, в Армении лучшими оказались Aspar Boutique Hotel, Holiday Inn Yerevan Republic Square, an IHG Hotel и Kantar Hostel. В Грузии лидерство досталось гостиницам N16, Alliance Palace Batumi и V&V Orbi City.

Ранее компания Skytrax назвала 10 лучших авиакомпаний мира. Qatar Airways возглавила список, а второе место досталось Singapore Airlines.

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