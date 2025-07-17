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07:37, 17 июля 2025Россия

В Минобороны назвали количество сбитых за ночь над Россией беспилотников

Минобороны: Средства ПВО за ночь уничтожили 122 беспилотника над регионами РФ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 122 беспилотника над регионами России. Такое число сбитых устройств назвали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что устройства перехватывались в период с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля. Больше всего дронов — 43 — удалось сбить над Брянской областью. Еще 38 устройств ликвидировали над Курской областью.

Десять дронов перехватили над Орловской областью. По шесть устройств удалось сбить в Смоленской и Воронежской областях. Пять беспилотников было уничтожено в Белгородской области.

Три дрона сбили на подлете к Москве. Аналогичное количество устройств ликвидировали над Калужской областью и Крымом.

ЖЗЛ
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