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20:46, 16 июля 2025Россия

Беспилотник ВСУ с надписью «с любовью для жителей Белгорода» сняли на видео

Украинский дрон с надписью «с любовью для жителей Белгорода» сняли на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Уничтожение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором были написаны слова «с любовью для жителей Белгорода», попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: "С любовью для жителей Белгорода". Еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор», — написал чиновник.

На кадрах виден беспилотник самолетного типа. На одном из его крыльев написано послание для жителей российского города, а также еще несколько слов, разобрать которые не представляется возможным.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения дронов ВСУ с помощью российского беспилотника. На ролике показаны несколько случаев, как дроны сближаются, после чего происходит выстрел дробью из установленного на БПЛА заряда.

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