Беспилотник ВСУ с надписью «с любовью для жителей Белгорода» сняли на видео

Украинский дрон с надписью «с любовью для жителей Белгорода» сняли на видео

Уничтожение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором были написаны слова «с любовью для жителей Белгорода», попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: "С любовью для жителей Белгорода". Еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор», — написал чиновник.

На кадрах виден беспилотник самолетного типа. На одном из его крыльев написано послание для жителей российского города, а также еще несколько слов, разобрать которые не представляется возможным.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения дронов ВСУ с помощью российского беспилотника. На ролике показаны несколько случаев, как дроны сближаются, после чего происходит выстрел дробью из установленного на БПЛА заряда.