Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:08, 8 июля 2025Наука и техника

Уничтожение дронов ВСУ антидроновым дроном сняли на видео

Российские военные показали на видео работу дрона по борьбе с дронами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появились кадры уничтожения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью российского беспилотника. Видео опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».

На ролике показаны несколько случаев, как дроны сближаются, после чего происходит выстрел дробью из установленного на БПЛА заряда. Автор канала поясняет, что антидроновый дрон был сконструирован еще полгода назад, однако масштабного применения разработка пока не получила. «Кустарные методы борьбы рождаются и реализовываются так быстро, что наша промышленность просто не успевает за такой гибридной работой», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России начали применять лазерную систему противовоздушной обороны для борьбы с дронами противника в зоне СВО. Антидроновый комплекс позволяет выжигать камеры украинских беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина по Украине

    В Москве мигрант изнасиловал женщину в хиджабе

    Найдена скрытая причина сердечно-сосудистых заболеваний

    Нетаньяху высказался о смене власти в Иране

    На Западе объяснили звонок Макрона Путину

    Папарацци сняли 47-летнего Тома Брэди с голым торсом под душем

    Военблогер сообщил об ударе «Геранями» по Николаеву

    Уничтожение дронов ВСУ антидроновым дроном сняли на видео

    Повторяемая девушкой во время секса шутка разрушила ее половую жизнь с возлюбленным

    Пленный солдат ВСУ обратился к сослуживцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости