Россия начала применять лазерную ПВО в зоне СВО

ВС России начали применять лазерную антидроновую систему в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России начали применять лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами противника в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что антидроновый комплекс позволяет выжигать камеры украинских беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели. Малые ударные дроны можно ликвидировать на расстоянии двух-трех километров, а дальность поражения разведывательных аппаратов составляет шесть километров.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что комплекс с лазером мощностью 35 киловатт превосходит американскую систему C-UAS DE с 26-киловаттным излучателем. По его словам, стоимость развертывания лазерной ПВО высока, однако в эксплуатации она дешевле, чем ракетные комплексы.

Операторы комплекса из российского отряда «Кочевники» показали ролик, демонстрирующий уничтожение дрона противника лазером. Аппарат начал падать после нескольких секунд воздействия.

Ранее в июне стало известно, что российскую лазерную антидроновую систему, которая входит в проект «Посох», планируют апробировать в зоне СВО до конца лета 2025 года.