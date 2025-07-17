Россиянка раскрыла секретное место в Таиланде для люксового отдыха

Российская путешественница Саша Коновалова побывала в Таиланде и раскрыла секретное место для люксового отдыха. Своим опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор посоветовала туристам посетить деревню Кхао Тао недалеко от курорта Хуахин. По ее словам, там нет толп туристов, ночных клубов и торговых центров. До развлечений можно добраться за 15 минут, зато в самой Кхао Тао царит тишина.

Коновалова добавила, что в деревне есть красивый чистый пляж, живописное озеро с набережной и горы. «Зачем ехать в Кхао Тао? Ощутить гармонию с природой, насладиться тишиной даже в разгар туристического сезона, по-настоящему расслабиться и никуда не спешить», — заключила она.

Ранее тревел-блогер рассказала, чем ей не понравилась более популярная Паттайя. По ее словам, любви с первого взгляда с этим курортом у нее не случилось.