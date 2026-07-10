Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:55, 10 июля 2026Мир

Румыния заявила об уничтожении еще пяти дронов в Черном море

Мируцэ: В Румынии уничтожили еще пять морских дронов в Черном море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Помимо недавнего инцидента с подрывом беспилотника в порту Констанца, в Черном море были обнаружены и уничтожены еще пять морских дронов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, сообщает Digi24.

«Были обнаружены остатки еще пяти беспилотников на море, которые затем были уничтожены. Некоторые из них содержали взрывчатку, другие — нет», — сказал он.

По словам министра, четыре подобных случая произошли до взрыва беспилотного аппарата в Констанце, а еще один — уже после этого инцидента.

Ранее Мируцэ заявил, что Румыния направила официальный запрос в Минобороны Украины и потребовала от Киева запрограммировать дроны на самоуничтожение при заходе за границу или в румынские территориальные воды. Глава ведомства пояснил, что такое решение микропроцессор дрона должен принимать автономно, даже при потере связи с оператором.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Белый дом согласовал сокрушительные санкции против России
    Захарова отреагировала на осквернение надгробий советских воинов в Нидерландах
    Charli XCX в прозрачном топе прогулялась по Нью-Йорку
    Румыния заявила об уничтожении еще пяти дронов в Черном море
    Стал известен лучший футболист сезона в РПЛ
    Нефть подешевела после слов Трампа о возобновлении переговоров с Ираном
    В Монако раскрыли состояние украинского олигарха после покушения
    Синоптик оценил вероятность появления смерчей в Подмосковье
    Россиянам раскрыли повышающие риск заболеваний сердца привычные продукты
    Драка иностранцев с контролером в московском автобусе попала на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok