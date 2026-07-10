Румыния заявила об уничтожении еще пяти дронов в Черном море

Мируцэ: В Румынии уничтожили еще пять морских дронов в Черном море

Помимо недавнего инцидента с подрывом беспилотника в порту Констанца, в Черном море были обнаружены и уничтожены еще пять морских дронов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, сообщает Digi24.

«Были обнаружены остатки еще пяти беспилотников на море, которые затем были уничтожены. Некоторые из них содержали взрывчатку, другие — нет», — сказал он.

По словам министра, четыре подобных случая произошли до взрыва беспилотного аппарата в Констанце, а еще один — уже после этого инцидента.

Ранее Мируцэ заявил, что Румыния направила официальный запрос в Минобороны Украины и потребовала от Киева запрограммировать дроны на самоуничтожение при заходе за границу или в румынские территориальные воды. Глава ведомства пояснил, что такое решение микропроцессор дрона должен принимать автономно, даже при потере связи с оператором.