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07:59, 17 июля 2025Бывший СССР

На Украине обратились с требованием к премьеру Венгрии

Дубинский потребовал от Орбана ввести санкции против защищающих ТЦК судей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, потребовал от премьер-министра Венгрии ввести персональные санкции против украинских судей, покрывающих преступления военкомов.

По его словам, судьи ежедневно легализуют похищения, избиения и насильственную мобилизацию граждан. При этом, как подчеркнул политик, ни одного приговора сотрудникам военкоматов вынесено не было. «Только массовая репрессия против тех, кто сопротивляется», — отметил он.

Ранее стало известно, что несколько офицеров украинских центров территориального комплектования (ТЦК — аналог военкомата) дезертировали со службы и сбежали с территории, подконтрольной Киеву. Уточняется, что многим военкомам стали поступать угрозы, в том числе от ранее мобилизованных украинцев.

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