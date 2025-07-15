Несколько офицеров ТЦК на Украине дезертировали из-за ударов ВС РФ

Несколько офицеров украинских центров территориального комплектования (ТЦК — аналог военкомата) дезертировали со службы и сбежали с территории подконтрольной Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что многим из сотрудников ТЦК сегодня стали поступать угрозы, в том числе от ранее мобилизованных украинцев.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые воевали в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», а затем попали в плен, рассказали, что на самом деле в этом «элитном» подразделении служат все подряд.

До этого стало известно, что в элитном батальоне ВСУ «Волки да Винчи» участились дезертирства.