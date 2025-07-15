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04:13, 15 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о дезертирстве офицеров ТЦК на Украине

Несколько офицеров ТЦК на Украине дезертировали из-за ударов ВС РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynsky / Reuters

Несколько офицеров украинских центров территориального комплектования (ТЦК — аналог военкомата) дезертировали со службы и сбежали с территории подконтрольной Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что многим из сотрудников ТЦК сегодня стали поступать угрозы, в том числе от ранее мобилизованных украинцев.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые воевали в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», а затем попали в плен, рассказали, что на самом деле в этом «элитном» подразделении служат все подряд.

До этого стало известно, что в элитном батальоне ВСУ «Волки да Винчи» участились дезертирства.

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