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04:55, 13 июля 2025Бывший СССР

Украинские пленные рассказали правду об элитном подразделении ВСУ

Пленные заявили, что в подразделение ВСУ «Скала» набирали всех подряд
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые воевали в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», а затем попали в плен, рассказали, что на самом деле в этом «элитном» подразделении служат все подряд. Историями пленных делится Telegram-канал «Работайте, братья!».

«По словам пленных, набирали всех без разбора: и калек, и больных, и даже людей с психическими отклонениями. Главное, чтобы тело было!» — говорится в сообщении. Уточняется, что всех солдат в итоге отправляли на штурм, который был обречен на провал.

Также бойцы поделились информацией о том, что обучение, которое они проходили, было посредственным и бесполезным в условиях реальных боевых действий. Выжить удается только тем бойцам полка, которые сдавались в плен, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в элитном батальоне ВСУ «Волки да Винчи» участились дезертирства.

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