Стало известно о дезертирстве в элитном батальоне ВСУ

РИА Новости: В элитном батальоне ВСУ «Волки да Винчи» участились дезертирства

В элитном батальоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» участились случаи дезертирства. Об этом РИА Новости стало известно от пленного стрелка Лимара Османова.

По его словам, на десятый день подготовки к службе в подразделение «начали приезжать разные штурмовые бригады и отбирать себе людей». В батальоне «Волки да Винчи», по оценке пленного, «выбрали более-менее лучших из тех, кто остался».

«Несмотря на рейтинговость подразделения, состав все равно уходит в СЗЧ (самовольное оставление воинской части — прим. «Ленты.ру»), в основном после ранения либо даже бывают случаи, когда уходят с позиции», — сказал Османов.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заметил, что при нынешней ситуации с числом дезертиров в ВСУ крушения фронта избежать не удастся.

В апреле находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что количество дезертиров в ВСУ насчитывает 250 тысяч человек.