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19:59, 30 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал количество дезертиров в ВСУ

Дубинский: На Украине около 250 тысяч человек являются дезертирами
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Количество дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) насчитывает 250 тысяч человек. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«По разным оценкам, в Украине около 250 тысяч человек находятся в СЗЧ (статусе самовольного оставления части — прим. «Ленты.ру») Это люди, которые покинули свои воинские части без разрешения, то есть фактически дезертировали», — заявил парламентарий.

По словам Дубинского, Верховная Рада продлила до конца лета срок для возвращения военнослужащих, самовольно покинувших воинские части, называя это «реинтеграцией». Однако реальной причиной он считает провал предыдущей кампании, потому что дезертиры не приезжают обратно.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о продлении Радой сроков добровольного реинтеграции в армию для дезертиров. До 30 августа самовольно покинувшие часть военнослужащие могут подать рапорт о возвращении в ВСУ.

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