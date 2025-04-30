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12:46, 30 апреля 2025Бывший СССР

На Украине продлили срок добровольного возвращения в части для дезертиров

Рада продлила срок добровольного возвращения из СОЧ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения в армию для дезертиров, которые самовольно оставили военные части (СОЧ). Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Теперь украинские граждане, ранее дезертировавшие с фронта, могут до 30 августа подать рапорт о возвращении в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и избежать уголовного преследования. За продления действия закона проголосовали 282 депутата, а двое — воздержались.

Кроме того, согласно закону, теперь рапорт о возвращении в ВСУ можно будет подать через электронные ресурсы.

Ранее в Раде заявили о критическом уровне дезертирства в ВСУ. По словам народного депутата Владимира Вятровича, случаи самовольного оставления частей в 2025 году резко увеличились.

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