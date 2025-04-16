В Раде заявили о критическом уровне дезертирства в ВСУ

Депутат Рады Вятрович: Ситуация с уровнем дезертирства в ВСУ критическая

В Верховной Раде заявили о критическом уровне дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такую оценку ситуации дал народный депутат Владимир Вятрович на брифинге партии «Европейская солидарность», видео которого опубликовано на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы имеем критические и тяжелые цифры самовольного оставления части. Все это из-за того, что в свое время высшее политическое руководство государства побоялось взять на себя ответственность за мобилизацию», — заявил парламентарий.

Депутат отметил несостоятельность мобилизационного законодательства. По его мнению, продление сроков военного положения — проявление борьбы президента Украины Владимира Зеленского с политическими оппонентами. Из-за этого, считает он, потерялась первоначальная суть такой политики, которая должна была объединить общество и укрепить страну.

16 апреля Верховная Рада приняла выдвинутые Зеленским законопроекты. Военное положение продлили до 6 августа.

Ранее в Верховной Раде оценили количество дезертиров. Официальное количество случаев самовольного оставления части, зарегистрированных государственным бюро безопасности Украины на 1 апреля 2025 года, — 175 435 тысяч.