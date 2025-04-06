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22:49, 6 апреля 2025Бывший СССР

В Раде назвали число дезертиров из ВСУ

Депутат Рады Дубинский: Из ВСУ дезертировали около 250 тысяч военных
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Из Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли дезертировать около 250 тысяч военных. Такую статистику привел в Telegram-канале депутат Верховной Рады республики Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Согласно его подсчетам, число дезертировавших украинцев составляет треть от всего личного состава армии страны.

«Официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных государственным бюро безопасности Украины на 1 апреля 2025 года — 175 435 случаев. В реальности регистрируется 60-70 процентов случаев дезертирства. То есть по факту сейчас в бегах около 250 тысяч человек», — сообщил парламентарий.

По оценке Дубинского, учитывая четверть миллиона дезертиров и примерно такое же количество пропавших без вести бойцов, в настоящий момент в рядах ВСУ служат порядка 250-300 тысяч человек, что, по его мнению, недостаточно. В результате Украину ждет обвал фронта уже к осени, подчеркнул депутат.

«(Президент Украины Владимир — прим. «Ленты.ру») Зеленский может сколько угодно петушиться — война закончена», — написал он.

Ранее украинский пленный Василий Потапенко рассказал о судьбе дезертиров из ВСУ. Он считает, что таких солдат отправляют на передовую «в один конец».

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