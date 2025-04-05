Украинский пленный рассказал о судьбе дезертиров из ВСУ

Украинский пленный Потапенко: Дезертиров из ВСУ ловят и отправляют на передовую

Дезертиров из Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВСУ ловят и отправляют на передовую, рассказал пленный Василий Потапенко, пишет РИА Новости.

По его словам, таких солдат отправляют на передовую «в один конец».

«Нас просто кинули (на позиции), до ближайшего выхода оттуда — три с половиной, четыре километра, туда выйти, чтобы кто-то забрал — невозможно. Это дорога в один конец», — указал он на судьбу украинских дезертиров.

Ранее взятый в плен военнослужащий ВСУ Сергей Голубниченко рассказал, как сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) поймали его в кафе. Его отправили на передовую.