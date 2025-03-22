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20:57, 22 марта 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал об отправке на передовую после похода в кафе

Пленный ВСУ Голубниченко рассказал, как сотрудники ТЦК поймали его в кафе
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Взятый в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубниченко рассказал, как сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) поймали его в кафе. Его историю опубликовала пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По словам пленного, он зашел в кафе за сигаретами по пути на подработку. «Там и взяли. Сразу повезли на медкомиссию. Буквально прошло полчаса, и все готово. Приехали автобусы, и нас забрали в бригаду. Отвезли в лес, начали оформлять документы», — поделился Голубниченко.

На следующий день его и других подневольных отправили в Сумскую область. Мужчины попали в окружение военнослужащих группировки войск «Север». Они решили сдаться в плен.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что командование забрасывало в Курскую область роты заключенных из украинских тюрем.

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