РИА Новости: ВСУ забрасывали в Курскую область роты уголовников

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) забрасывало в Курскую область сформированные в украинских тюрьмах роты заключенных. Об этом рассказал РИА Новости взятый в российском регионе в плен солдат ВСУ.

По его словам, командовали ими тоже уголовники. В частности, уточнил собеседник агентства, командир батальона с позывным Серко являлся бывшим арестантом, который отбывал в местах лишения свободы наказание. «Ну там две роты было только арестантов», — сообщил он.

Украинский пленный добавил, что из тюрьмы его подразделение направили на учебный полигон в Харьковской области, после — в лес в Сумской области. Затем их забросили на территорию Курской области. При этом он узнал о том, что находится на территории России, только когда попал в плен, утверждает боец ВСУ.

Ранее сообщалось об уничтоженном под Курском батальоне ВСУ «Шквал» с особым контингентом — — в его состав входили исключительно бывшие заключенные. При этом отмечалось, что бойцы подразделения не были поставлены в известность, что их отправляют на территорию России.