Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:53, 19 марта 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал про роты украинских уголовников в Курской области

РИА Новости: ВСУ забрасывали в Курскую область роты уголовников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) забрасывало в Курскую область сформированные в украинских тюрьмах роты заключенных. Об этом рассказал РИА Новости взятый в российском регионе в плен солдат ВСУ.

По его словам, командовали ими тоже уголовники. В частности, уточнил собеседник агентства, командир батальона с позывным Серко являлся бывшим арестантом, который отбывал в местах лишения свободы наказание. «Ну там две роты было только арестантов», — сообщил он.

Украинский пленный добавил, что из тюрьмы его подразделение направили на учебный полигон в Харьковской области, после — в лес в Сумской области. Затем их забросили на территорию Курской области. При этом он узнал о том, что находится на территории России, только когда попал в плен, утверждает боец ВСУ.

Ранее сообщалось об уничтоженном под Курском батальоне ВСУ «Шквал» с особым контингентом — — в его состав входили исключительно бывшие заключенные. При этом отмечалось, что бойцы подразделения не были поставлены в известность, что их отправляют на территорию России.

    Обсудить
    Последние новости

    «Дипломатия вернулась!» Как в России отреагировали на итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Захарова удивилась планам назначить «внучку нациста» председателем ГА ООН

    Посол допустил полное уничтожение Украины из-за политики одной страны

    Захарова рассказала о предательстве Украины со стороны США

    Пленный ВСУ рассказал про роты украинских уголовников в Курской области

    На Западе рассказали о попытках «сломать» Украину из-за России

    Z-инсталляции у посольства США в Москве вернули на место

    В Киеве прозвучали взрывы

    Захарова высмеяла ответ Зеленского на слова про Украину в меню Путина

    Зеленский назвал невозможным переход ЗАЭС под контроль России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше