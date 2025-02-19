«АиФ»: Под Курском уничтожен состоящий из зэков батальон ВСУ Шквал

Под Курском разгромлен батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с особым контингентом — в его состав входили исключительно бывшие заключенные. Об уничтоженном батальоне сообщает портал «АиФ».

По информации издания, речь идет о батальоне «Шквал». Отмечается, что в боях в Курской области и граничащей с ней Сумской области Украины подразделение потеряло около половины личного состава.

Из публикации портала следует, что бойцы подразделения не были поставлены в известность, что их отправляют на территорию России. Кроме того, бывшие заключенные не прошли должной подготовки — длительность курса обучения составила лишь три дня, в ходе которых военным показали, как обращаться с автоматом и гранатами.

Ранее сообщалось, что бывший заключенный, боец ВСУ Дмитрий Вербицкий попал в плен в Курской области к подразделению российской группировки войск «Север». Он признался, что специально подписал контракт с украинской армией, чтобы быстрее оказаться в России.