Мечтавший попасть в Россию украинец подписал контракт с ВСУ и сдался в плен

«РВ»: Боец ВСУ Вербицкий ушел на фронт, чтобы сдаться в плен и попасть в Россию

Бывший заключенный, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Вербицкий попал в плен в Курской области к подразделению группировки войск «Север» ВС РФ. Он признался, что специально подписал контракт с украинской армией, чтобы быстрее оказаться в России, видео с военнослужащим опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Вербицкому предложили подписать контракт с ВСУ, когда он отбывал срок за мародерство в исправительной колонии. По завершении боевой подготовки его подразделение направили в направлении Сум — в Курскую область, где мечтавший попасть в РФ украинец смог сдаться российским войскам.

Также военнопленный рассказал, что ВСУ поставляли наркотики в учебную воинскую часть. До этого сообщалось, что в украинской армии среди деморализованных бойцов процветают пьянство и употребление наркотиков.