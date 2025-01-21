Украинский пленный рассказал о поставках наркотиков в учебную часть ВСУ

Пленный боец Вербицкий: В учебную часть украинским солдатам поставляли наркотики

Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставляли наркотики в учебную воинскую часть. Об этом сообщил пленный украинский солдат Дмитрий Вербицкий, передает ТАСС.

Солдат рассказал, что через год после начала специальной военной операции был отправлен в исправительную колонию за мародерство. Позднее в место отбывания наказания приехали военные, предложившие заключенным вступить в ВСУ.

«Я согласился, через месяц подписал контракт, и нас вывезли в учебку. Были попытки загнать наркотики в учебку, ну не попытки, а загнали. Кто-то из местных, которые там жили, зная территорию, им там провезли, они заказали», — уточнил украинский боец.

Ранее стало известно, что в ВСУ среди деморализованных бойцов процветают пьянство и употребление наркотиков. Информацию об этом подтвердили пленные украинские пограничники. По их словам, были случаи, когда после употребления неизвестных веществ бойцы «ложились спать и больше не вставали».