В ВСУ процветает пьянство и употребление наркотиков деморализованными бойцами

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) среди деморализованных бойцов процветают пьянство и употребление наркотиков. Об этом сообщили пленные украинские пограничники, передает РИА Новости.

«Постоянно приходят инструктажи. Постоянно такие случаи. Были случаи, когда напивались суррогату и просто не просыпались. Психотропные вещества употребляли», — рассказал один из пленных украинских пограничников.

Другой пленный подтвердил, что также знает историю о бойце ВСУ, который после употребления неизвестного алкоголя «лег спать и больше не встал».

Ранее солдаты украинской армии уже заявляли о проблеме повального пьянства. По словам командира роты ВСУ Дмитрия, чтобы спокойно спать, алкоголь регулярно употребляют до 70 процентов бойцов.