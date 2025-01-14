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09:36, 14 января 2025Бывший СССР

Пленные украинские пограничники рассказали о пьянстве деморализованных бойцов ВСУ

В ВСУ процветает пьянство и употребление наркотиков деморализованными бойцами
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) среди деморализованных бойцов процветают пьянство и употребление наркотиков. Об этом сообщили пленные украинские пограничники, передает РИА Новости.

«Постоянно приходят инструктажи. Постоянно такие случаи. Были случаи, когда напивались суррогату и просто не просыпались. Психотропные вещества употребляли», — рассказал один из пленных украинских пограничников.

Другой пленный подтвердил, что также знает историю о бойце ВСУ, который после употребления неизвестного алкоголя «лег спать и больше не встал».

Ранее солдаты украинской армии уже заявляли о проблеме повального пьянства. По словам командира роты ВСУ Дмитрия, чтобы спокойно спать, алкоголь регулярно употребляют до 70 процентов бойцов.

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