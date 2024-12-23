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15:58, 23 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на повальное пьянство

«Страна.ua»: до 70 процентов бойцов ВСУ регулярно употребляют алкоголь
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) существует проблема повального пьянства. Об этом рассказали бойцы украинской армии, сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Как рассказал командир роты ВСУ Дмитрий, по его наблюдениям, для спокойного сна алкоголь регулярно употребляют до 70 процентов бойцов. Но некоторые без него уже не могут проснуться.

«Один принял, выспался — и утром готов к выполнению любой задачи. А другой без 100 граммов уже и встать не может. Вот с такими как раз проблемы. Потому что они пьют, пока есть что пить, а есть всегда», — пожаловался Дмитрий.

Он также рассказал, что, даже когда за продовольствием отправляли «проверенного и надежного» человека, в бутылках из-под воды находился самогон. В другой ситуации один из командиров, обнаруживших алкоголь в ходе проверки вещей солдат, после этого получил ранение в спину.

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