Пленный обвинил командиров ВСУ в употреблении алкоголя и наркотиков

Украинский военнопленный Гаманец заявил о пьянстве и наркомании у командиров ВСУ

Украинский военнопленный Вячеслав Гаманец заявил, что командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) употребляют алкоголь и наркотики. Его слова приводит РИА Новости.

Гаманец обвинил командиров ВСУ в употреблении алкоголя и наркотиков и признался, что в его подразделении многие принимали запрещенные вещества.

«Бухают поголовно все, наркотики многие употребляют, кто сейчас не употребляет, тот начнет… я так понимаю, мои командиры тоже употребляют», — сказал пленный.

Ранее украинский пленный Максим Мусиец рассказал о продаже наркотиков на позициях ВСУ. До этого о похожем рассказал мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов.