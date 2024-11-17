Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:33, 17 ноября 2024Бывший СССР

Пленный обвинил командиров ВСУ в употреблении алкоголя и наркотиков

Украинский военнопленный Гаманец заявил о пьянстве и наркомании у командиров ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинский военнопленный Вячеслав Гаманец заявил, что командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) употребляют алкоголь и наркотики. Его слова приводит РИА Новости.

Гаманец обвинил командиров ВСУ в употреблении алкоголя и наркотиков и признался, что в его подразделении многие принимали запрещенные вещества.

«Бухают поголовно все, наркотики многие употребляют, кто сейчас не употребляет, тот начнет… я так понимаю, мои командиры тоже употребляют», — сказал пленный.

Ранее украинский пленный Максим Мусиец рассказал о продаже наркотиков на позициях ВСУ. До этого о похожем рассказал мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

      В Китае заявили о содействии миру на Украине

      Пленный раскрыл стоимость справки об инвалидности на Украине

      В Пентагоне назвали исход конфликта на Украине

      Орбан призвал правые партии Европы сказать конфликту на Украине «нет»

      Пленный обвинил командиров ВСУ в употреблении алкоголя и наркотиков

      Экс-министра обороны Грузии повторно объявили в международный розыск

      Си Цзиньпин рассказал Байдену о четырех красных линиях Китая в отношениях с США

      Сроки перехода Херсона под контроль России оценили

      В США рассказали о жизни Маска в офисе своей компании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше