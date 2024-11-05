Украинский пленный рассказал об употреблении наркотиков в ВСУ

Украинский пленный Погорелов: в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров

Многие в Вооруженных силах Украины (ВСУ) употребляют наркотики с ведома командиров, рассказал РИА Новости мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов.

«Им (ВСУ, — прим. «Ленты.ру») выгодно было набрать личный состав, чтобы он не разбегался, лишь бы это было шито-крыто, и имитация подразделения, по большому счету, многие и сами», — рассказал военнопленный, добавив, что многие употребляли наркотики систематически.

Он привел в пример своего сослуживца, который употреблял наркотики с утра, после целый день «искал беспилотники». С его слов, наркотики отправляли через местную почту.

Ранее военнопленный ВСУ рассказал о тяжелой ситуации на передовой и попытке украинских военных уничтожить его группу бойцов. По его словам, решение сдаться в плен он и его сослуживцы приняли после того, как российский беспилотник разбросал над их позициями листовки с соответствующим призывом и инструкцией, как это сделать.