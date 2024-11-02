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23:10, 2 ноября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об адских условиях службы на передовой

Военнопленный ВСУ назвал адом службу на передовой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о тяжелой ситуации на передовой и попытке украинских военных уничтожить его группу бойцов, сообщает РИА Новости.

«На передовых позициях мы провели где-то дней девять. Но это такое, девять дней — это реальный ад. Невозможно было ни сидеть, ничего. Головы не поднять», — заявил он.

По его словам, решение сдаться в плен он и его сослуживцы приняли после того, как российский беспилотник и разбросал над их позициями листовки с соответствующим призывом и инструкцией, как это сделать. Пленный добавил, что в тот день, когда они пошли сдаваться, в небе появился украинский дрон и сбросил на его группу две гранаты.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал причину успехов российских военных, ведущих боевые действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В отличие от бойцов ВСУ, они направились защищать Родину добровольно, считает он.

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