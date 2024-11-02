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22:39, 2 ноября 2024Бывший СССР

На Западе назвали причину успехов российских военных на Украине

Журналист Боуз: ВС РФ побеждают, поскольку добровольно пошли защищать Родину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз назвал причину успехов российских военных, ведущих боевые действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В отличие от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), они направились защищать Родину добровольно, заявил он на своей странице в соцсети X.

«В то время как украинцев, оставшихся в стране, похищают и вынуждают сражаться за коррумпированного диктатора, контролируемого НАТО, русские добровольно идут на борьбу», — отметил он, добавив, что российские военные воспринимают ее как экзистенциальную для своей страны.

По мнению западного журналиста, именно это является причиной успехов Вооруженных сил России на поле боя.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, в то время как весь мир предпринимает попытки убедить Киев, что он проиграл войну, нынешний глава государства Владимир Зеленский истерично требует все больше вооружений.

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